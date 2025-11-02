ميلان يحقق فوزاً هاماً على روما ليواصل مطاردة صدارة الدوري

حقق ميلان فوزا مهما بنتيجة 1-صفر على ضيفه روما اليوم الأحد بعدما سجل ستراهينيا بافلوفيتش هدفا وأنقذ الحارس مايك مينيان ركلة جزاء قرب النهاية، لتستمر المنافسة مشتعلة على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة متساويا مع إنتر وروما، ومتأخرا بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر.

وسيطر الفريق الزائر في بداية المباراة، وصنع عدة فرص وكان باولو ديبالا الأقرب للتسجيل عندما سدد كرة مرت بجوار القائم.

وعلى الرغم من ذلك، نجح ميلان في التفوق على صلابة الدفاع قبل ست دقائق من الاستراحة بعد هجمة مرتدة، إذ انطلق رافائيل لياو من جانب الملعب ثم أطلق تمريرة عرضية سجلها بافلوفيتش بسهولة من مدى قريب.

وحاول ميلان تكرار نفس السيناريو قبل نهاية الشوط، لكن يوسف فوفانا سدد الكرة بجوار القائم.

وفرض ميلان سيطرته إلى حد كبير في الشوط الثاني، وضغط بشكل متواصل بحثا عن هدف لضمان الفوز.

وانتفض ملعب سان سيرو بعد الدقيقة 60 إثر سلسلة من الفرص أمام مرمى روما، انتهت بمحاولة خطيرة للياو للتسجيل من زاوية ضيقة، لكن ماريو إيرموسو أنقذ الموقف وأبعد الكرة من على خط المرمى.

وتصاعدت الإثارة في الدقائق العشر الأخيرة، عندما حصل روما على ركلة حرة بالقرب من حافة منطقة الجزاء، وبعدما نفذت المخالفة اصطدمت الكرة بذراع فوفانا الذي كان يقف في الحائط البشري، ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

لكن مينيان حارس ميلان تحرك في الزاوية الصحيحة ليمنع تسديدة ديبالا لتعم الهتافات والفرحة أرجاء الملعب، لتنتهي المباراة بفوز صاحب الأرض.