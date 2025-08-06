ميلان يضم لاعب الوسط السويسري ياشاري من كلوب بروج

أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التعاقد مع لاعب الوسط السويسري أردون ياشاري قادما من كلوب بروج البلجيكي بعقد يمتد حتى يونيو حزيران 2030.

لم يكشف ميلان قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام الإيطالية ذكرت أنه دفع حوالي 34 مليون يورو (39.6 مليون دولار) لضم ياشاري (23 عاما)، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين كمكافآت.

وانضم ياشاري إلى بروج قادما من لوسيرن السويسري في عام 2024 وشارك في 52 مباراة في جميع المسابقات وسجل أربعة أهداف.

وساعد لاعب الوسط المدافع، الذي خاض أربع مباريات دولية، بروج في الوصول إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.