ميلوتيتي تفقد فرصة الدفاع عن لقبها في سباق 100 متر صدرا

فقدت السباحة ميلوتيتي فرصة الدفاع عن لقبها في سباق 100 متر صدرا، بحسب وكالة رويترز.

وانتهى دفاع الليتوانية روتا ميلوتيتي عن لقبها في سباق 100 متر صدرا للسيدات عند أول حاجز بعد فشلها في التأهل إلى قبل النهائي في بطولة العالم للسباحة في الدوحة اليوم الاثنين.

واحتلت ميلوتيتي، التي حصدت ذهبية السباق في أولمبياد لندن 2012 عندما كان عمرها 15 عاما، المركز 17 في التصفيات بزمن قدره دقيقة واحدة و7.79 ثانية، أي أكثر من ثلاث ثوان عن زمنها التي حصدت به ميداليتها الذهبية في فوكوكا في يوليو تموز الماضي.

وجاءت الصينية تانج تشينتانج في الصدارة في قبل النهائي بعد أن حققت زمنا أسرع بثلاثة أعشار من الثانية عن صاحبة المركز الثاني الهولندية تيس سخوته في مركز أسباير دوم للسباحة.

وجاءت انتكاسة ميلوتيتي في أعقاب فشل البطل الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي في الوصول إلى نهائي سباق 400 متر سباحة حرة رجال في اليوم الافتتاحي للبطولة أمس الأحد في صدمة كبيرة.

وستدافع ميلوتيتي، صاحبة الرقم القياسي العالمي، عن لقبها في سباق 50 مترا صدرا في وقت لاحق من البطولة.

ومع غياب كاتي ليديكي حاملة اللقب عن بطولة الدوحة، باتت الإيطالية سيمونا كواداريلا بطلة العالم السابقة الأقرب للفوز بذهبيتها الثانية في سباق 1500 متر.

وتأهلت الفائزة في 2019 للنهائي بأسرع زمن بلغ 16:02:96 في التصفيات. وجاءت الصينية لي بينج جيه صاحبة البرونزية في فوكوكا في المركز الثالث خلف الألمانية إيزابيل جوزه.

وتصدر الألماني لوكاس ميرتنز، الذي حصد البرونزية الثانية في سباق 400 متر حرة أمس الأحد، تصفيات قبل نهائي رجال في سباق 200 متر في غياب البريطاني مات ريتشاردز حامل اللقب وتوم دين صاحب المركز الثاني في فوكوكا.

وكانت كلير كورزان، التي غابت عن الفريق الأمريكي في فوكوكا بعد معاناتها من المرض قبل التصفيات، الأسرع في التصفيات في قبل نهائي 100 متر ظهر سيدات وحققت 59.72 ثانية.

واحتل الجنوب أفريقي بيتر كويتس المركز الأول في قبل النهائي رجال بعدما سجل 53.32 ثانية في التصفيات.

وسيسعى حامل الرقم القياسي العالمي والبطل الأولمبي آدم بيتي لحصد لقب 100 متر صدرا في الحصة المسائية غدا الاثنين.

وستدافع الأمريكية كاتي دوجلاس عن لقبها في 200 متر فردي متنوع في النهائي.