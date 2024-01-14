ميلووكي يهزم جولدن ستيت في دوري السلة الأميركي

أحرز يانيس أنتيتوكومبو وداميان ليلارد وكريس ميدلتون 84 نقطة ليقودوا فريقهم ميلووكي باكس للفوز في ملعبه على جولدن ستيت وريورز 129-118 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز أنتيتوكومبو أكبر عدد من النقاط للفريق الفائز وهو 33 نقطة وهو الأعلى في المباراة أيضا بينما أحرز ليلارد 27 نقطة وأضاف ميدلتون 24 نقطة إلى جانب تمرير 10 كرات حاسمة لزملائه في أعلى معدل في المباراة.

وهذا هو الفوز الثالث لباكس في أخر سبع مباريات.

وخاض جولدن ستيت المباراة الثانية على التوالي بدون نجمه ستيفن كوري بعدما قرر منحه بعض الراحة.

وكان جوناثان كومينجا أفضل مسجلي جولدن ستيت برصيد 28 نقطة بينما أضاف زميله براندن بوجيمسكي 23 نقطة وسيطر على 10 كرات مرتدة وأحرز كلاي تومسون 21 نقطة.

وفي مواجهة أخرى سجل كايل كوزما أعلى عدد من النقاط (29 نقطة)ليفوز فريقه واشنطن ويزاردز على مضيفه أتلانتا هوكس 127-99.

وبهذا الانتصار أوقف ويزاردز مسيرة هزائم استمرت في ست مباريات متتالية. وكان الانتصار أيضا أو فوز للفريق خارج ملعبه منذ 21 ديسمبر كانون الأول الماضي.

وكان تراي يانج أفضل مسجلي أتلانتا برصيد 21 نقطة إلى جانب تمرير 10 كرات حاسمة لزملائه بينما أضاف زميله صادق باي 16 نقطة.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية أيضا فاز نيويورك نيكس على مضيفه ممفيس جريزليز 106-94 وفاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على أرضه وأمام جمهوره 112-100 على أورلاندو ماجيك.

وفاز شيكاجو بولز خارج ملعبه على سان أنطونيو سبيرز 122-116.