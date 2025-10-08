ميليتاو: فكرت في اعتزال كرة القدم بسبب الإصابات

قال إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد إنه فكر في اعتزال كرة القدم قبل عودته إلى تشكيلة البرازيل لأول مرة منذ أكثر من عام بعد تعافيه من إصابتين في الرباط الصليبي الأمامي أبعدتاه عن الملاعب لمدة 438 يوما.

وانضم ميليتاو (27 عاما) إلى تشكيلة البرازيل استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام كوريا الجنوبية واليابان، في إطار تحضيرات الفريق لكأس العالم 2026.

وغاب المدافع عن 94 مباراة مع ريال مدريد خلال فترة تعافيه، والتي خضع خلالها لعمليتين جراحيتين، الأولى في ركبته اليسرى في 2023، والثانية بعدها بعام واحد في ركبته اليمنى.

وقال ميليتاو في مؤتمر صحفي في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء “بعد الإصابة الثانية، راودتني أفكار كثيرة. فكرت في اعتزال كرة القدم لأن الأمر لم يكن سهلا، ولكن بدعم زوجتي وابنتي وزملائي، أنا هنا اليوم لأقدم أفضل ما لدي”.

ولم تكن رحلة عودة ميليتاو سهلة على الإطلاق، إذ كان المدافع أحد العناصر الأساسية في تشكيلة البرازيل خلال كأس العالم 2022.

وأضاف “كانت فترة صعبة للغاية، مع إصابتين معقدتين جدا. وتتعامل مع الثانية بشكل مختلف لأنك مررت بالتجربة من قبل.

“ليس من السهل التعامل مع ذلك. عليك أن تتمسك بعائلتك وبإيمانك بالله… فجأة تجد نفسك في بيتك، تعتمد على الآخرين لمساعدتك في أبسط الأمور. الحمد لله، تعافيت من إصابتي وعدت إلى قمة مستواي، وهو أمر ليس سهلا”.

وعاد ميليتاو للمشاركة مع ريال مدريد خلال كأس العالم للأندية في يونيو حزيران الماضي، وبدأ تدريجيا في العودة إلى خطط كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل، بعد أن لعب تحت قيادة المدرب الإيطالي لعدة سنوات في مدريد.

وتابع ميليتاو “الوقت الذي أمضيته معه ساعدني على توطيد علاقتي به. نتحدث كثيرا، وهو شخص يضيف قيمة كبيرة ليس لي فقط، بل للمنتخب بأكمله.

“إنه شخصية رائعة، يحظى باحترام كبير لما حققه في مسيرته، ويبقى علي أن أبذل قصارى جهدي مع النادي لأثبت نفسي في المنتخب الوطني”.