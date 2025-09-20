السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
ميليتاو ومبابي يقودان ريال مدريد للفوز على إسبانيول ومواصلة انطلاقته المثالية

كيليان مبابي في الدوري الإسباني - ريال مدريد × سيلتا فيجو

واصل ريال مدريد بدايته المثالية في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 2-صفر على إسبانيول اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، مستفيدا من هدفي إيدر ميليتاو وكيليان مبابي، وألحق بضيفه أول هزيمة له هذا الموسم.

ورفع ريال رصيده في صدارة الترتيب إلى 15 نقطة بعد خمس مباريات، متقدما بخمس نقاط على إسبانيول وبرشلونة، علما بأن برشلونة حامل اللقب لعب مباراة أقل، وسيلتقي خيتافي غدا الأحد.

وافتتح قلب الدفاع ميليتاو التسجيل في الدقيقة 22 بتسديدة صاروخية من مسافة 30 مترا بقدمه اليمنى لم يتمكن حارس إسبانيول ماركو دميتروفيتش من التصدي لها وسكنت الزاوية العليا اليسرى.

وعزز مبابي تقدم ريال بعد نهاية الشوط الأول بقليل إذ سدد كرة من حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى السفلى، بمساعدة فينيسيوس جونيور.

    المصدر :
  • رويترز

