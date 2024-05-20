مينيسوتا تيمبرولفز يحقق إنجازاً تاريخياً في دوري كرة السلة الأمريكي

لأول مرة منذ 20 عاما تأهل مينيسوتا تيمبرولفز لنهائي القسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه الليلة الماضية خارج أرضه على دنفر ناجتس 98-90 في المباراة السابعة والأخيرة بين الفريقين في الدور قبل النهائي.

وبهذه الهزيمة تبخرت فرصة ناجتس في الفوز بلقب البطولة للمرة الثانية تواليا.

وحقق مينيسوتا الفوز بعد تألقه الواضح في النصف الثاني من المباراة ليعوض تأخره بفارق 20 نقطة ويفوز 4-3 في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وأسهم كارل-أنتوني تاونز في فوز مينيسوتا بإحراز 23 نقطة والسيطرة على 12 كرة مرتدة بينما أضاف زميله جيدن ماكدانيالز 23 نقطة لرصيد الفريق أيضا.

وأحرز نيكولا يوكيتش لاعب ناجتس 34 نقطة لفريقه كما سيطر على 19 كرة مرتدة بينما أحرز زميله جمال موراي 35 نقطة لكن دنفر خسر للمرة الثانية في المباراة السابعة في ملعبه خلال ستة مواسم.

ولم ينافس المصنف الثالث مينيسوتا في نهائي القسم الغربي منذ عام 2004 عندما تأهل على حساب سكرامنتو كينجز.

وفي نهائي القسم الغربي سيلتقي مينيسوتا مع دالاس مافريكس المصنف الخامس وستقام المواجهة الأولى بينهما مساء الأربعاء المقبل في مينيابوليس.

وتأهل إنديانا بيسرز المصنف السادس لنهائي القسم الشرقي بعد فوزه 130-109 على مضيفه نيويورك نيكس في المباراة السابعة بالدور قبل النهائي ليفوز 4-3 في النتيجة الإجمالية التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

أحرز تريسي هاليبرتون لاعب بيسرز 26 نقطة لفريقه بينما أضاف زميلاه أندرو نيمبهارد وباسكال سياكام 20 نقطة لكل منهما.

وكان دونتي دي فينتشنزو أفضل مسجلي نيويورك نيكس برصيد 39 نقطة وهو أعلى معدل شخصي للاعب في الأدوار الإقصائية أيضا.

وقال ريك كالايل مدرب بيسرز بعد الانتصار والتأهل “قدمنا مباراة كبيرة الليلة.

“قلت لفريقي إن الفوز في ماديسون سكوير جاردن في المباراة السابعة يعني دخول التاريخ لأنه من الصعب جدا جدا تحقيق ذلك.”

وخاض نيويورك نيكس الدور قبل النهائي بالكامل محروما من جهود نجميه المصابين جوليوس راندل الغائب منذ يناير كانون الثاني وبويان بوجدانوفيتش بينما غاب ميتشل روبنسون عن التشكيلة بعد المباراة الأولى في السلسلة بسبب إصابة في الكاحل الأيسر.

في نهائي القسم الشرقي سيلتقي بيسرز مع المصنف الأول بوسطن سيلتيكس وستقام المباراة الأولى بينهما غدا الثلاثاء في بوسطن.