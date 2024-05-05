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"مينيسوتا" يحقق فوزا ساحقاً على "دنفر" بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

منذ ساعتين
المنتخب الاميركي لكرة السلة

المنتخب الاميركي لكرة السلة

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أحرز أنتوني إدواردز 43 نقطة وأضاف زميله كارل-أنتوني تاونز 20 نقطة ليقودا فريقهما مينيسوتا تيمبروولفز للفوز على مضيفه دنفر ناجتس 106-99 في المباراة الأولى بين الفريقين في الدور قبل النهائي للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وبهذا يتقدم مينيسوتا 1-صفر في النتيجة الإجمالية لهذا الدور الذي تحسم نتيجته الإجمالية على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستقام المباراة الثانية بين الفريقين في دنفر غدا الاثنين.

وأضاف ناز ريد 16 نقطة للفريق الفائز بينها 14 نقطة في الربع الأخير في حين أحرز زميله مايك كونلي 14 نقطة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

وأسهم رودي جوبرت في فوز الفريق الزائر بالسيطرة على 13 كرة مرتدة ليحقق فريقه الفوز الخامس تواليا دون هزيمة في الأدوار الإقصائية للموسم الحالي.

وقال إدواردز عن المنافس ناجتس “هو الفريق حامل اللقب ويصعب الفوز عليه. فريق كبير ولديه لاعبون كبار.

“يملك أفضل لاعب في البطولة وهو نيكولا يوكيتش إلى جانب المتميز جمال موراي واللاعب الأفضل في الرميات الثلاثية مايكل بورتر. لذا من الصعب الفوز على هذا الفريق.”

وأحرز يوكيتش 32 نقطة لناجتس وأضاف زميله بورتر 20 نقطة بينما أحرز موراي 17 نقطة لكن الفريق يتأخر لأول مرة في الأدوار الإقصائية منذ خسارته أمام جولدن ست

    المصدر :
  • رويترز

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