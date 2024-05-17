مينيسوتا يدك ناغتس ويقود المباراة للحسم الـ7 في دوري كرة السلة الأمريكي

أحرز أنتوني إدواردز 27 نقطة في فوز فريقه مينيسوتا تيمبرولفز على ضيفه دنفر ناغتس 115-70 في المباراة السادسة بين الفريقين في الدور قبل النهائي للقسم الغربي من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وبهذا الفوز يتعادل الفريقان 3-3 في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات ويتأجل حسم النتيجة إلى المباراة السابعة والأخيرة والتي ستقام الأحد المقبل في دنفر.

وأضاف جيدن ماكدانيالز 21 نقطة لرصيد مينيسوتا الذي حقق الفوز بعد ثلاث هزائم متتالية.

وبعد الفوز أشاد إدواردز بزميله ماكدانيالز قائلا “هذا الشاب الواقف هنا كان قائدنا الليلة.

“سبق لي القول إن كل لاعب في فريقنا هو قائد وكان هو القائد الليلة.”

وقال ماكدانيالز عن صمود فريقه “الفريق لا يريد أن يستسلم. زملائي وضعوا ثقتهم في… لقد فرضنا مباراة سابعة فاصلة.”

وكان نيكولا يوكيتش لاعب ناغتس أفضل مسجلي فريقه برصيد 22 نقطة كما سيطر على تسع كرات مرتدة بينما أحرز زميله آرون جوردون 12 نقطة واستحوذ على ثماني كرات.

وأضاف جمال مواري 10 نقاط لرصيد ناغتس أيضا.

وقال موراي “قدمنا أداء سيئا للغاية… علينا التعويض أمام جمهورنا… لا بديل أمامنا عن الفوز.”