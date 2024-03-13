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مينيسوتا يهزم كليبرز في دوري السلة الأمريكي

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 13 - مارس - 2024 10:26 صباحًا
كرة السلة - تعبيرية

كرة السلة - تعبيرية

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أحرز أنتوني إدواردز 37 نقطة وأضاف زميله نيكيل ألكسندر-ووكر 28 نقطة في فوز فريقهما مينيسوتا تيمبروولفز 118-100 على مضيفه لوس أنجليس كليبرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وحقق مينيسوتا هذا الفوز بعد هزيمتين متتاليتين بينما خسر كليبرز جهود نجمه كوهي ليونارد الذي خرج من المباراة بعد الربع الأول بسبب معاناته من مشكلة في الظهر.

وأسهم مايك كونلي في فوز الضيوف بإحراز 23 نقطة وسيطر رودي جوبرت على 11 كرة مرتدة ليحقق مينيسوتا فوزه الثاني في أربع مباريات منذ إصابة لاعبه كارل-أنتوني تاونز في الركبة.

وخضع تاونز لعملية جراحية أمس الثلاثاء نتيجة للإصابة وسيعيد النادي تقييم حالته بعد أربعة أسابيع.

وأحرز بول جورج 22 نقطة لكليبرز بينما سجل زميله جيمس هاردن 12 نقطة.

وفي مواجهة أخرى فاز نيويورك نيكس على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 106-79 بفضل 20 نقطة من لاعبه جوش هارت الذي سيطر أيضا على 19 كرة مرتدة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

وأضاف جالين برونسون 20 نقطة لرصيد الفريق الفائز إلى جانب تقديم تسع تمريرات حاسمة لزملائه.

وكان كيلي أوبر أفضل مسجلي فيلادلفيا برصيد 19 نقطة كما سيطر على ست كرات مرتدة بينما أحرز زميله تريسي ماكسي 17 نقطة وقدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه لدى عودته لصفوف فريقه بعد غياب استمر أربع مباريات بسبب إصابته بارتجاج في المخ.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز ممفيس جريزليز على ضيفه واشنطن ويزاردز 109-97 وفاز إنديانا بيسرز خارج ملعبه على أوكلاهوما سيتي ثاندر 121-111.

وفاز هيوستون روكتس على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 103-101.

    المصدر :
  • رويترز

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