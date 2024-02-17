نابولي: المهاجم "أوسيمن" قد يغيب عن مواجهة برشلونة

قد يستمر غياب فيكتور أوسيمن عن نابولي عندما يستضيف برشلونة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء بعد أن غاب المهاجم النيجيري في اللحظات الأخيرة عن تعادل فريقه 1-1 على أرضه أمام جنوة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم السبت بسبب الإرهاق.

وعاد أوسيمن إلى فريقه بعدما ساهم في وصول نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية إذ خسرت 2-1 أمام ساحل العاج الدولة المضيفة يوم الأحد الماضي.

وقال المدرب والتر ماتساري لمنصة (دازون) “وفقا له وللأطباء، فإنه في أسوأ حالاته. كان يعاني من تقلصات عضلية.

“بعد عودته من كأس الأمم الأفريقية، لم يكن من الأفضل المخاطرة به والسماح له باللعب لمدة ربع ساعة إلى عشرين دقيقة، هكذا أخبرني الطبيب.

“الجميع كان ليفعل ما فعلناه، وهو ما أراده اللاعب نفسه أيضا”.

وأثرت البطولة على أوسيمن، الذي عانى من ألم في المعدة قبل مباراة الدور قبل النهائي ضد جنوب أفريقيا وتخلف عن السفر مع الفريق لخوض المباراة، قبل أن يتم التأكد من قدرته على المشاركة قبلها بيوم واحد.

وسجل أوسيمن (25 عاما) هدفا واحدا فقط في البطولة لكنه لعب دورا مهما في وصول نيجيريا إلى النهائي للمرة الثامنة.

وقال ماتساري “لقد خضع اليوم لتدريبات خفيفة، وسيتدرب غدا. نأمل أن يكون جاهزا لمواجهة برشلونة (لكن) مشاركته لن تكون مؤكدة”.

“منذ وصولي لم يكن جاهزا مطلقا. لقد كان مصابا، كان عليّ استعادته تدريجيا. ثم جاءت كأس أمم أفريقيا”.