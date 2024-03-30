نابولي بطل الدوري الإيطالي يتجرع هزيمة قاسية في ملعبه أمام أتلانتا

خسر نابولي حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 3-صفر في ملعبه أمام أتلانتا (السبت 30-3-2024) ليواصل نزيف النقاط ويتراجع في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز أتلانتا هدف السبق في الدقيقة 26 عندما هز أليكسي ميرانتشوك شباك أصحاب الأرض من مسافة قصيرة بعد زحام في منطقة جزاء نابولي قبل أن يضاعف جيانلوكا سكاماكا تقدم الضيوف مع نهاية الشوط الأول.

وحرم القائم نابولي من فرصتين في غضون دقيقة واحدة في الشوط الثاني بينما حسم أتلانتا النقاط الثلاث عن طريق تيون كوبمينرز في الدقيقة 88.

ويحتل أتلانتا المركز السادس بين فرق البطولة العشرين برصيد 50 نقطة بينما يحتل نابولي المركز السابع برصيد 45 نقطة.