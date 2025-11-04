نابولي وفرانكفورت يتعادلان سلبياً في دوري الأبطال

اكتفى نابولي بالتعادل السلبي على أرضه أمام اينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء في مباراة شهدت القليل من فرص التهديف إضافة للقليل من الإثارة.

وكان أصحاب الأرض يتطلعون إلى تعويض هزيمتهم الساحقة 6-2 أمام أيندهوفن في الجولة الماضية، ورغم أنهم حافظوا على نظافة شباكهم، إلا أن نابولي سيشعر بخيبة أمل لعدم استغلاله عامل الأرض. وجمع نابولي أربع نقاط.

ويملك فرانكفورت أيضا أربع نقاط، بعد أن انتهت مبارياته الثلاث السابقة بنتيجة 5-1، حيث خسر الفريق الألماني آخر مباراتين منهم.

ويستضيف نابولي منافسه قرة باغ في 25 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، بينما يستضيف أينتراخت منافسه أتلانتا في اليوم التالي.

وكان الزوار سعداء بامتصاص ضغط المنافس، وجاهزين للاستفادة من أي تمريرة طائشة بهجمة مرتدة سريعة، وحصل جون-ماتيو باهويا على فرصة مبكرة لكنه سدد مباشرة على حارس مرمى نابولي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش.

ورغم استحواذ نابولي على الكرة، لم يتم صناعة سوى فرصة حقيقية واحدة في الشوط الأول. فقد انطلق إليف إلماس بسرعة مذهلة نحو منطقة الجزاء، لكن تسديدته لم تُضاهي سرعة بناء الهجمة، ولم تُشكل أي خطورة على حارس المرمى ميكائيل سيترر.

وأنقذ ميلينكوفيتش-سافيتش فرصة رائعة من أنسجار كنوف من مسافة قريبة بينما سدد سكوت مكتوميناي فوق العارضة في الدقائق الأخيرة من اللقاء عندما أرسل أندريه أنجيسا تمريرة مثالية له عبر منطقة الجزاء، لتصل المباراة إلى نهايتها.