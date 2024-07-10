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نابولي يتعاقد مع المدافع سبيناتزولا في انتقال حر

منذ 47 دقيقة
شعار نادي نابولي الإيطالي

شعار نادي نابولي الإيطالي

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قال نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأربعاء إنه تعاقد مع المدافع ليوناردو سبيناتزولا في صفقة انتقال مجانية.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما وقع عقدا لمدة عامين بعد رحيله عن روما الشهر الماضي، بعد أن خاض 151 مباراة مع النادي.

وكان سبيناتزولا جزءا من منتخب إيطاليا الذي فاز ببطولة أوروبا عام 2021 لكنه عانى مؤخرا من الإصابات التي قلصت من أوقات مشاركته.

وهذه أول صفقة كبيرة لمدرب نابولي أنطونيو كونتي الذي تم تعيينه في يونيو\حزيران الماضي بعد موسم باهت شهد رحيل ثلاثة مدربين واحتل الفريق المركز العاشر في الدوري الإيطالي.

    المصدر :
  • رويترز

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