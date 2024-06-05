"نابولي" يتعاقد مع كونتي مدرب يوفنتوس وتوتنهام السابق

أعلن نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء 5 حزيران/مايو 2024، تعاقده مع المدرب أنطونيو كونتي حتى 2027.

وسيعود الإيطالي كونتي بعد توقف دام عاما واحدا في أعقاب رحيله عن تدريب توتنهام الإنجليزي.

يحل مدرب يوفنتوس وإيطاليا السابق محل فرانشيسكو كالزونا المنتهية ولايته، ويوقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات في ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

يعود كونتي إلى التدريب بعد مغادرة توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز بالتراضي، ويأمل في الإشراف على تحسن موسم 2023-24 المخيب للآمال لنابولي.

الفائز بالسكوديتو في العام السابق، لم يتمكن بارتينوبي من الدفاع عن لقبه بشكل حقيقي، حيث أنهى الموسم في المركز العاشر حيث كان لديه ثلاثة مدربين مختلفين، حيث قاموا بإقالة رودي جارسيا ووالتر ماتزاري قبل وصول كالزونا.

وفاز كونتي بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي بين عامي 2012 و2014 مع يوفنتوس، بينما قاد إنتر للفوز بلقب الدوري الإيطالي قبل ثلاث سنوات. كما قاد لاعب خط الوسط السابق تشيلسي إلى مجد الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2017.

وقال رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس: “أنا فخور جدًا بأن المدرب الجديد لنابولي هو أنطونيو كونتي”.

وأضاف، “أنطونيو مدرب كبير، وقائد، وأنا متأكد من أن إعادة البناء اللازمة ستبدأ بعد انتهاء الدورة التي قادتنا للفوز بلقب الدوري الإيطالي العام الماضي بعد مواسم عديدة في صدارة كرة القدم الإيطالية”.

وتابع، “اليوم يمثل بداية فصل مهم جديد في تاريخ نابولي.”

وفي الوقت نفسه، قال كونتي: “نابولي مكان ذو أهمية عالمية. أنا سعيد ومتحمس للجلوس على مقاعد بدلاء الأزوري”.

وأضاف، “يمكنني بالتأكيد أن أعد بشيء واحد: سأبذل قصارى جهدي من أجل نمو الفريق والنادي، وسيكون التزامي، إلى جانب التزام طاقمي، كاملاً”.