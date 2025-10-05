الأحد 13 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 5 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نابولي يتقدم لقمة الدوري الإيطالي بفوز صعب 2-1 على جنوة

منذ 6 دقائق
نابولي الدوري الإيطالي

نابولي الدوري الإيطالي

A A A
طباعة المقال

سجل أندريه-فرانك زامبو أنجيسا وراسموس هويلوند في الشوط الثاني ليقودا نابولي لقلب الطاولة والفوز 2-1 على ضيفه جنوة اليوم الأحد، ليصعد حامل اللقب إلى صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم جنوة، الذي استطاع التعامل مع هجوم نابولي المفتقر للفاعلية الهجومية في الشوط الأول، في الدقيقة 33 بعدما سجل جيف إكاتور بكعب القدم، لكن صاحب الأرض تعادل بعد 12 دقيقة فقط من بداية الشوط الثاني بضربة رأس من أنجيسا.

وجاء هدف الفوز لنابولي قبل 15 دقيقة من نهاية اللقاء، عندما تصدى الحارس لتسديدة أنجيسا، لترتد الكرة ويستغلها هويلوند بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الست ياردات.

ورفع نابولي رصيده إلى 15 نقطة، متفوقا على روما بفارق الأهداف، بينما يأتي ميلان، الذي يحل ضيفا على يوفنتوس في وقت لاحق من اليوم، وإنتر خلفهما بثلاث نقاط.

ويحتل جنوة، الذي لم يحقق أي فوز في الدوري حتى الآن، المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

إرلينج هالاند
هالاند يضمن فوزاً صعباً لمانشستر سيتي على برنتفورد
الدوري الإسباني - برشلونة ضد سيلتا فيغو
برشلونة يتعرض لهزيمة ثقيلة 4-1 أمام إشبيلية
الترجي حامل اللقب للمركز الثاني في الدوري التونسي
الترجي يهزم النجم الساحلي ويتقدم للمركز الثاني في الدوري التونسي

الأكثر قراءة

النائب جميل السيد
جميل السيّد: لبنان ينتظر ما سيلي اتفاق غزة
الفنان فضل شاكر
الفنان فضل شاكر يسلّم نفسه للجيش اللبناني
عناصر من الجيش اللبناني
جمود حصر السلاح.. لبنان يعيش "هدوء ما قبل العاصفة"