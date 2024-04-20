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نابولي يتلقى ضربة موجعة في سباق التأهل الأوروبي بعد الهزيمة أمام إمبولي

منذ ساعة واحدة
لاعبو نادي نابولي

لاعبو نادي نابولي (رويترز)

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تقلصت آمال نابولي في حجز مكان في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل بعدما تعرض لهزيمة محبطة 1-صفر أمام مضيفه إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

ويحتل نابولي المركز الثامن برصيد 49 نقطة، متأخرا بفارق ست نقاط عن روما الخامس الذي تتبقى له مباراتان وعشر نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع. ويحتل إمبولي المركز 15 برصيد 31 نقطة، متقدما بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

وتأكد حسابيا يوم الخميس حصول الدوري الإيطالي على خمسة مقاعد على الأقل مؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسعة الموسم المقبل.

وفاجأ إمبولي، الذي لا يزال يسعى لتجنب الهبوط، منافسه نابولي بعدما سجل هدفا في غضون أربع دقائق من ضربة رأس لعبها ألبرتو تشيري من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية.

وفي الشوط الثاني، لعب نابولي بنزعة هجومية أكبر لكنه فشل في صناعة أي فرص خطيرة لتنتهي المباراة دون أي محاولة أخيرة لتغيير النتيجة.

    المصدر :
  • رويترز

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