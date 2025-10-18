السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
نابولي يخسر 1-صفر أمام تورينو في الدوري

منذ 44 دقيقة
جماهير نابولي

جماهير نابولي

تعرض نابولي، المبتلى بالإصابات، لهزيمة مريرة 1-صفر أمام مضيفه تورينو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت بهدف سجله جيوفاني سيميوني.

وكان حامل اللقب يفتقد جهود الثنائي سكوت مكتوميناي وراسموس هويلوند بسبب الإصابة، وواجه صعوبة في إيجاد إيقاعه الهجومي.

وهذه الهزيمة الثانية لنابولي في الدوري هذا الموسم ليتساوى برصيد 15 نقطة في الصدارة مع روما الذي يواجه إنتر ميلان في وقت لاحق اليوم.

وسجل سيميوني، المعار إلى تورينو من نابولي، هدف المباراة الوحيد بعد 32 دقيقة من البداية، إذ انقض على كرة مرتدة وضعها في الشباك.

وسيطر نابولي على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وشن هجوما شرسا بحثا عن هدف التعادل لكنه لم يتمكن من تهديد المرمى.

وظن نوا لانج أنه سجل هدف التعادل لنابولي في الوقت بدل الضائع، لكن هدفه ألغي بداعي التسلل.

    المصدر :
  • رويترز

