الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نابولي يفوز بشق الأنفس على ليتشي ويبتعد بفارق ثلاث نقاط في الصدارة

منذ 41 دقيقة
الدوري الإيطالي – نابولي × إنتر ميلان (رويترز)

الدوري الإيطالي – نابولي × إنتر ميلان (رويترز)

A A A
طباعة المقال

سجل أندريه-فرانك زامبو أنجيسا هدف المباراة الوحيد ليمنح نابولي فوزا بشق الأنفس 1-صفر خارج ملعبه على ليتشي اليوم الثلاثاء ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارديه على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

استحوذ نابولي، الذي افتقد جهود لاعبين بارزين في مقدمتهم كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو بسبب الإصابة، على الكرة وصنع فرصا في الشوط الأول لكنه فشل في هز الشباك.

وكاد فرانشيسكو كاماردا أن يضع ليتشي في المقدمة من ركلة جزاء قبل مرور ساعة بعد لمسة يد من خوان جيسوس لكن حارس نابولي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش أنقذ محاولته.

وأنهى زامبو أنجيسا حالة الجمود في الدقيقة 69 بعدما سدد ركلة حرة في الزاوية العليا البعيدة ليمنح نابولي النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز ابتعد نابولي في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة متقدما بثلاث نقاط على روما الذي سيلعب مع بارما غدا الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

لاعب نادي الاتحاد السعودي "أحمد حجازي"
الاتحاد يفوز على النصر في قمة مثيرة ويتأهل لدور الثمانية بكأس ملك السعودية
ميكل أرتيتا
استبعاد ساليبا ومارتينيلي من مواجهة برايتون بكأس الرابطة
سيارة أستون مارتن
أستون مارتن يعين الأمريكي كراوفورد سائقاً احتياطياً في فورمولا 1

الأكثر قراءة

سهل البقاع
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟