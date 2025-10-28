نابولي يفوز بشق الأنفس على ليتشي ويبتعد بفارق ثلاث نقاط في الصدارة

سجل أندريه-فرانك زامبو أنجيسا هدف المباراة الوحيد ليمنح نابولي فوزا بشق الأنفس 1-صفر خارج ملعبه على ليتشي اليوم الثلاثاء ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارديه على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

استحوذ نابولي، الذي افتقد جهود لاعبين بارزين في مقدمتهم كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو بسبب الإصابة، على الكرة وصنع فرصا في الشوط الأول لكنه فشل في هز الشباك.

وكاد فرانشيسكو كاماردا أن يضع ليتشي في المقدمة من ركلة جزاء قبل مرور ساعة بعد لمسة يد من خوان جيسوس لكن حارس نابولي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش أنقذ محاولته.

وأنهى زامبو أنجيسا حالة الجمود في الدقيقة 69 بعدما سدد ركلة حرة في الزاوية العليا البعيدة ليمنح نابولي النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز ابتعد نابولي في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة متقدما بثلاث نقاط على روما الذي سيلعب مع بارما غدا الأربعاء.