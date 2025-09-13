الأحد 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نابولي يفوز 3-1 على فيورنتينا وهويلوند يسجل في ظهوره الأول

منذ 29 دقيقة
لاعبو نادي نابولي

لاعبو نادي نابولي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

حقق نابولي فوزا مريحا 3-1 على مضيفه فيورنتينا اليوم السبت، إذ سجل راسموس هويلوند هدفا في ظهوره الأول مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الذي واصل بدايته المثالية للموسم واستعاد صدارة الترتيب.

وتقدم الفريق الزائر من ركلة جزاء أحرزها كيفن دي بروين في الدقيقة السادسة، ثم ضاعف هدف الوافد الجديد هويلوند تقدم نابولي بعدها بثماني دقائق، وسجل سام بيوكيما من مسافة قريبة بعد ست دقائق من نهاية الاستراحة ليجعل النتيجة 3-صفر.

ورغم أن شباك نابولي اهتزت لأول مرة هذا الموسم عندما سجل لوكا رانييري هدفا لفيورنتينا قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة، فإن فريق المدرب أنطونيو كونتي خرج بالنقاط الثلاث عن جدارة واستحقاق بعد أداء مذهل في فلورنسا.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد تسع نقاط متقدما بفارق الأهداف على يوفنتوس الذي فاز 4-3 على إنتر ميلان في وقت سابق من اليوم.

أما فيورنتينا، الذي لا يزال يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم، فتوقف رصيده عند نقطتين من ثلاث مباريات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

توتنهام الإنجليزي
توتنهام يعمق جراح وست هام بفوزه 3-صفر وطرد سوتشيك
لاعبو فريق يوفنتوس
يوفنتوس يهزم إنتر 4-3 بهدف قاتل من أديتش بعد مباراة مثيرة
ثنائية كين تقود بايرن للفوز 5-صفر على الصاعد هامبورج بالدوري الألماني

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!
أفيخاي أدرعي
فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!
عناصر قوى الأمن في سوريا
الأمن السوري "خط أحمر".. لن نتهاون مع تصرفات "حزب الله"