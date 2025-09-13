نابولي يفوز 3-1 على فيورنتينا وهويلوند يسجل في ظهوره الأول

حقق نابولي فوزا مريحا 3-1 على مضيفه فيورنتينا اليوم السبت، إذ سجل راسموس هويلوند هدفا في ظهوره الأول مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الذي واصل بدايته المثالية للموسم واستعاد صدارة الترتيب.

وتقدم الفريق الزائر من ركلة جزاء أحرزها كيفن دي بروين في الدقيقة السادسة، ثم ضاعف هدف الوافد الجديد هويلوند تقدم نابولي بعدها بثماني دقائق، وسجل سام بيوكيما من مسافة قريبة بعد ست دقائق من نهاية الاستراحة ليجعل النتيجة 3-صفر.

ورغم أن شباك نابولي اهتزت لأول مرة هذا الموسم عندما سجل لوكا رانييري هدفا لفيورنتينا قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة، فإن فريق المدرب أنطونيو كونتي خرج بالنقاط الثلاث عن جدارة واستحقاق بعد أداء مذهل في فلورنسا.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد تسع نقاط متقدما بفارق الأهداف على يوفنتوس الذي فاز 4-3 على إنتر ميلان في وقت سابق من اليوم.

أما فيورنتينا، الذي لا يزال يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم، فتوقف رصيده عند نقطتين من ثلاث مباريات.