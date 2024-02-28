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نابولي يكتسح مضيفه ساسولو 6-1

منذ ساعة واحدة
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أوصلت ثلاثية فيكتور أوسيمن لفوز ساحق حققه نابولي 6-1 على مضيفه ساسولو المتعثر اليوم الأربعاء ليحقق حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم فوزه الأول بقيادة مدربه المؤقت فرانشيسكو كالتسونا.

وافتتح ساسولو التسجيل عكس سير اللعب في الدقيقة 17 عن طريق لاعب الوسط أوروش راتشيتش لكن أمير رحماني تعادل للضيوف بينما سجل أوسيمن هدفين ليضع نابولي في المقدمة بنتيجة 3-1 قبل الاستراحة.

وأكمل المهاجم النيجيري ثلاثيته بعد دقيقتين من نهاية الاستراحة إثر خطأ من دفاع ساسولو، قبل أن يسجل الجناح خفيتشا كفاراتسخيليا مرتين ليختتم السداسية.

ويحتل نابولي المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 26 مباراة متساويا مع لاتسيو ويتأخر بفارق ثماني نقاط عن بولونيا الرابع. ويحتل ساسولو المركز 18 برصيد 20 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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