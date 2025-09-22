نابولي يواصل بدايته المثالية بفوز مثير على بيزا 3-2

اضطر نابولي لبذل جهد كبير لكنه حافظ على بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتحقيق فوز صعب بنتيجة 3-2 على ضيفه بيزا اليوم الإثنين، ليبتعد حامل اللقب بصدارة الترتيب.

وعانى صاحب الأرض في معظم الشوط الأول دون تهديد حقيقي حتى سجل بيلي جيلمور هدف التقدم قبل ست دقائق من الاستراحة، بعد أن غيرت تسديدته اتجاهها، ليحرز لاعب الوسط الاسكتلندي أول أهدافه على مستوى الأندية.

وأدرك بيزا التعادل عبر ركلة جزاء نفذها مبالا نزولا في الدقيقة 60، لكن ليوناردو سبيناتزولا أعاد التقدم لنابولي بعد 13 دقيقة، قبل أن يسجل لورنتسو لوكا هدفا قبل ثماني دقائق من النهاية ليجعل النتيجة 3-1.

وقال سبيناتزولا لشبكة سكاي سبورتس “كانت المباراة قد انتهت فعليا عند 3-1، لم يعد بيزا يضغط علينا حتى، لكن كل ما تحتاجه هو لحظة واحدة من التهاون، وكل شيء يتغير”.

وقلص لوران الفارق في الدقيقة 90 ليضيف المزيد من الإثارة على نهاية اللقاء.

ورفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات، متقدما بنقطتين على يوفنتوس الذي تعادل 1-1 أمام فيرونا يوم السبت، بينما بقي بيزا في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.

وأضاف سبيناتزولا “نحن في الصدارة، لكن الطريق لا يزال طويلا.

“علينا حقا أن ننهي مبارياتنا بشكل أفضل، لأن المباراة كانت قد انتهت، لكننا سمحنا لهم بالعودة من جديد”.