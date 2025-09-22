الثلاثاء 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نابولي يواصل بدايته المثالية بفوز مثير على بيزا 3-2

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2025 12:41 صباحًا
لاعبو نادي نابولي

لاعبو نادي نابولي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

اضطر نابولي لبذل جهد كبير لكنه حافظ على بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتحقيق فوز صعب بنتيجة 3-2 على ضيفه بيزا اليوم الإثنين، ليبتعد حامل اللقب بصدارة الترتيب.

وعانى صاحب الأرض في معظم الشوط الأول دون تهديد حقيقي حتى سجل بيلي جيلمور هدف التقدم قبل ست دقائق من الاستراحة، بعد أن غيرت تسديدته اتجاهها، ليحرز لاعب الوسط الاسكتلندي أول أهدافه على مستوى الأندية.

وأدرك بيزا التعادل عبر ركلة جزاء نفذها مبالا نزولا في الدقيقة 60، لكن ليوناردو سبيناتزولا أعاد التقدم لنابولي بعد 13 دقيقة، قبل أن يسجل لورنتسو لوكا هدفا قبل ثماني دقائق من النهاية ليجعل النتيجة 3-1.

وقال سبيناتزولا لشبكة سكاي سبورتس “كانت المباراة قد انتهت فعليا عند 3-1، لم يعد بيزا يضغط علينا حتى، لكن كل ما تحتاجه هو لحظة واحدة من التهاون، وكل شيء يتغير”.

وقلص لوران الفارق في الدقيقة 90 ليضيف المزيد من الإثارة على نهاية اللقاء.

ورفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات، متقدما بنقطتين على يوفنتوس الذي تعادل 1-1 أمام فيرونا يوم السبت، بينما بقي بيزا في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.

وأضاف سبيناتزولا “نحن في الصدارة، لكن الطريق لا يزال طويلا.

“علينا حقا أن ننهي مبارياتنا بشكل أفضل، لأن المباراة كانت قد انتهت، لكننا سمحنا لهم بالعودة من جديد”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

عثمان ديمبلي
ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
لاعبو نادي باريس سان جيرمان
سان جيرمان يتلقى أول هزيمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم أمام مرسيليا
الأمين جمال
جمال لاعب برشلونة يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب للمرة الثانية

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!