نابولي يُعادل جنوى في الدوري الإيطالي

استطاع اللاعب “سيريل نجونج” مهاجم نابولي البديل، اليوم 17 فبراير/شباط 2024، هدفا في نهاية المباراة لينقذ فريقه في التعادل 1-1 مع جنوى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، حصل نجونج على الكرة بالقرب من علامة الجزاء بعد تمريرة لعبها جيوفاني دي لورينزو بالرأس ليطلق تسديدة منخفضة إلى داخل المرمى.

وكان جنوة قد تقدم في النتيجة في الدقيقة 47 عبر لاعب الوسط مورتن فريندروب الذي سدد كرة من حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى العليا للمرمى.

وارتقى نابولي للمركز التاسع برصيد 36 نقطة وله مباراة مؤجلة، بفارق ست نقاط خلف أتلانتا رابع الترتيب الذي يستضيف ساسولو في وقت لاحق اليوم السبت. ويحتل جنوى المركز 12 برصيد 30 نقطة من 25 مباراة.