ناجتس‭ ‬يقلص الفارق مع مينيسوتا بقبل نهائي القسم الغربي

قاد نيكولا يوكيتش دنفر ناجتس للفوز 117-90 على مينيسوتا تيمبروولفز في المباراة الثالثة في قبل نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في مينيابوليس الليلة الماضية.

وسجل يوكيتش 24 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه.

وأحرز جمال موراي 24 نقطة بعدما نجحت 11 من 21 محاولة للتسديد لصالح دنفر وهو ما قلص الفارق إلى 2-1 في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وأضاف مايكل بورتر 21 نقطة وآرون جوردون 13 نقطة وكنتافيوس كالدويل-بوب 12 نقطة للفريق الفائز.

وشهدت المباراة إطلاق مشجعي تيمبروولفز صيحات استهجان في وجه موراي.

وقال مايكل مالون مدرب دنفر “هذه التصرفات تكسبه القوة… إنه رجل تغلب المشاعر على أدائه. أعتقد أن هذا هو الوقت الذي يكون فيه في أفضل حالاته، عندما يلعب بهذه المشاعر. رأينا ذلك مرارا”.

وقاد أنتوني إدواردز مينيسوتا بتسجيله 19 نقطة بفضل نجاحه في ثماني من أصل 15 محاولة للتسديد. وأضاف كارل أنتوني تاونز 14 نقطة وكل من مايك كونلي وجادين مكدانيلز 10 نقاط.

وتكبد مينيسوتا أول خسارة في الأدوار الإقصائية بعد فوزه بأول ست مباريات على التوالي.

وستقام المباراة الرابعة بين الفريقين في مينيابوليس أيضا غدا الأحد.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت الليلة الماضية سجل أندرو نيمبهارد رمية ثلاثية كسرت التعادل قبل 17.8 ثانية من نهاية المباراة ليقود إنديانا بيسرز للفوز 111-106 على نيويورك نيكس في المباراة الثالثة بقبل نهائي القسم الشرقي في إنديانابوليس.

ولا يزال نيكس يتصدر النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة والتي تحسب على أساس الأفضل في سبع مباريات بواقع 2-1 قبل المباراة الرابعة المقررة غدا الأحد في إنديانابوليس أيضا.

وسجل جالين برونسون لاعب نيويورك رمية ثلاثية ليتعادل الفريقان 106-106 قبل أن يسدد نيمبهارد رمية ثلاثية من مسافة بعيدة خارج القوس مع انتهاء الوقت المتاح للتسديد.

وقال نيمبهارد “عندما استحوذت على الكرة، لم أكن أدرك الوقت (في ساعة التسديد)… (تريسي هاليبرتون) قال شيئا ما وكانت الساعة تشير إلى تبقي ثانيتين لذا كنت أعلم أنه يجب أن أفعل شيء ما. حاولت فقط خلق مساحة صغيرة ووضعها في مكانها الصحيح”.

وفشلت محاولة برونسون اللاحقة لتحقيق التعادل في المباراة ونفذ آرون نيسميث رميتين حرتين ليتوج فوز بيسرز المصنف السادس بمباراته التاسعة على التوالي على أرضه.

وسجل هاليبرتون 35 نقطة من نجاحه في التسديد في 14 من أصل 26 محاولة لأصحاب الضيافة. كما قدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه.

وأضاف باسكال سياكام 26 نقطة لبيسرز. وأضاف مايلز تيرنر 21 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة.

وأحرز دونتي ديفينشنزو 35 نقطة شملت سبع رميات ثلاثية لصالح نيكس. وتخطى برونسون بدايته البطيئة ليسجل 26 نقطة رغم شكوك في مشاركته بالمباراة بسبب إصابة في قدمه اليمنى.

وأضاف أليك بيركس 14 نقطة بعد مشاركته بديلا وسجل جوش هارت 10 نقاط واستحوذ على 18 كرة مرتدة.