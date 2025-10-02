ناجلزمان: الفوز على لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية مفتاح التأهل للمونديال

أكد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلزمان أن هدف “المانشافت” واضح في الجولتين المقبلتين من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وهو تحقيق الفوز أمام لوكسمبورج (10 أكتوبر) وأيرلندا الشمالية (13 أكتوبر)، للحفاظ على حظوظ التأهل المباشر.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في المجموعة الأولى بثلاث نقاط من مباراتين، خلف أيرلندا الشمالية (3 نقاط) وسلوفاكيا المتصدرة (6 نقاط)، بينما يقبع لوكسمبورج في المركز الأخير من دون نقاط.

وسيخوض الألمان المباراتين بغياب أنطونيو روديغر وجمال موسيالا للإصابة، لكن مع عودة المدافع نيكو شلوتربيك، وانضمام وجوه جديدة مثل ناثانيل براون (أينتراخت فرانكفورت) وألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)، إضافة إلى المهاجم يوناتان بوركاردت.

وقال ناجلزمان: “رغم الغيابات، نملك الجودة الكافية لتحقيق نتائج أفضل، والتأهل المباشر يبقى هدفنا الأول”.