ناجلزمان: منتخب ألمانيا يحرز تقدماً جماعياً رغم الغيابات

قال يوليان ناجلزمان، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، إن فريقه يحقق تقدماً واضحاً كمنظومة جماعية، رغم الإصابات التي يعاني منها عدد من لاعبيه الأساسيين، مؤكداً أن ملامح تشكيلته لكأس العالم باتت شبه محسومة.

وأوضح ناجلزمان، في تصريحات عقب الفوز 1-صفر على أيرلندا الشمالية في بلفاست ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، أن “هناك نحو 15 أو 16 لاعباً يلعبون معاً منذ عامين تقريباً، لذلك أصبحت ملامح التشكيلة واضحة إلى حد كبير”.

وأحرز المهاجم نيك فولتماده هدفه الدولي الأول ليمنح ألمانيا صدارة المجموعة الأولى بتسع نقاط، متقدمة على سلوفاكيا بفارق الأهداف، فيما تحتل أيرلندا الشمالية المركز الثالث بست نقاط.

ورغم غياب عدد من الأسماء البارزة مثل جمال موسيالا، ومارك-أندريه تير شتيجن، وكاي هافرتس، وأنطونيو روديغر، أبدى ناجلزمان رضاه عن أداء لاعبيه قائلاً: “تحدثنا مع اللاعبين، واتخذنا خطوات للأمام كفريق واحد”.

وتخوض ألمانيا مباراتها المقبلة في التصفيات أمام لوكسمبورج في 14 نوفمبر، قبل أن تستضيف سلوفاكيا بعد ثلاثة أيام.