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نادال سعيد بالعودة للانتصارات عبر بطولة برشلونة بعد فترة غياب بسبب الإصابة

منذ 4 دقائق
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 قال لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال إنه سعيد بتحقيق عودة ناجحة شهدت فوزه في بطولة برشلونة المفتوحة اليوم الثلاثاء، وإن هذا يعني الكثير بالنسبة له بعد المرور بفترة صعبة بسبب الإصابات، إذ تأهل للدور الثاني بالفوز 6-2 و6-3 على الإيطالي فلافيو كوبولي.

وتغلب نادال (37 عاما) على منافسه الإيطالي المصنف 62 على العالم، في أول بطولة للاعب الإسباني منذ يناير كانون الثاني الماضي وأول مشاركة له على الملاعب الرملية منذ بطولة فرنسا المفتوحة 2022.

وكانت آخر مباراة سابقة لنادال في بطولات المحترفين في دور الثمانية ببطولة برزبين الدولية، إذ انسحب من بطولة أستراليا المفتوحة.

وانسحب نادال من بطولة مونت كارلو للأساتذة الأسبوع الماضي قائلا حينها إن جسده ليس مستعدا بعد للمنافسة.

وقال نادال في إشارة إلى حالات عودته العديدة بعد الإصابات “حاولت في الكثير من المرات خلال مسيرتي”.

وأضاف “في كل مرة، يكون الأمر أكثر صعوبة، والأمور تكون أكثر صعوبة خاصة عندما يتقدم بك العمر.

“أمر بلحظات صعبة، ولكن في الوقت نفسه، عندما أتمكن من المشاركة في المنافسات لأيام وأتدرب مع الشباب وأتنافس قليلا، فهذا يعني الكثير بالنسبة لي.

“لا يزال القيام بذلك ممتعا”.

وكانت الإصابات التي تعرض لها نادال الحائز على 22 لقبا في البطولات الكبرى، قد أثارت الشكوك حول قدرته على التنافس على مستوى النخبة من جديد، وذلك بعد أن صرح في وقت سابق بأنه يتوقع إنهاء مسيرته الحافلة في عام 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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