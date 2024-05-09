نادال يجتاز تحدي بيرجس ويسطع في بطولة إيطاليا المفتوحة

تعافى رافائيل نادال من خسارة المجموعة الأولى ليفوز 4-6 و6-3 و6-4 على البلجيكي زيزو بيرجس المتأهل من التصفيات ليبلغ الدور الثاني لبطولة إيطاليا المفتوحة للتنس المقامة في روما اليوم الخميس مع مواصلة الإسباني تقدمه بثبات.

وواجه نادال، الذي حقق اللقب في روما عشر مرات آخرها في 2021، اختبارا صعبا أمام بيرجس (24 عاما) في مباراة امتدت قرابة ثلاث ساعات على الملعب الرئيسي وسيلعب في الدور الثاني أمام البولندي هوبرت هوركاش المصنف السابع.

وقال نادال “لم تكن أفضل مبارياتي، كنت أتدرب أفضل مما لعبت اليوم لكنني وجدت طريقة للفوز”.

وتمكن نادال (37 عاما) والمصنف الأول على العالم سابقا من كسر الإرسال أولا ليجعل النتيجة 3-1 في المجموعة الافتتاحية، لكن بيرجس استفاق مباشرة ليرد بكسر إرسال نادال مرتين ليجعل النتيجة 5-4 قبل الحفاظ على إرساله والفوز بالمجموعة.

لكن نادال استعاد الهدوء وبدأ المجموعة الثانية بطريقة رائعة، وتقدم 3-صفر بعدما كسر إرسال منافسه مبكرا ليعادل نتيجة المباراة.

وكسر نادال إرسال منافسه مبكرا أيضا في بداية المجموعة الحاسمة ليتقدم 2-1. وحصل بيرجس على أربع فرص لكسر الإرسال عندما كان متأخرا 4-2، لكنه أضاع فرصته للعودة إلى المباراة وأنهى نادال المهمة.

وبعد قضاء معظم فترات العام الماضي خارج الملاعب بسبب إصابة في أعلى الفخذ، توقفت عودة نادال في يناير كانون الثاني بعد تعرضه لتمزق عضلي في برزبين، لكنه وصل الشهر الماضي إلى الدور الثاني في برشلونة والدور الرابع في مدريد، مع مواصلة استعداده لخوض بطولة فرنسا المفتوحة.

وقال نادال “أصبحت طريقة لعبي غير قابلة للتنبؤ أكثر من ذي قبل، ولم ألعب التنس كثيرا خلال العامين الماضيين، لذا مررت ببعض الصعود والهبوط، ولكن أعتقد أنه يمكنني القيام بعمل أفضل بكثير من اليوم وأتمنى أن أفعل ذلك في الدور القادم”.

وستكون مواجهة نادال أمام هوركاش (27 عاما) في الدور الثاني المباراة الأولى التي تجمعه بالبولندي.