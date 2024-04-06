نادي "أرسنال" يستعيد الصدارة بعد فوزه على "برايتون" (3-صفر) بالدوري الإنكليزي

حافظ نادي أرسنال، اليوم السبت 6 نيسان/أبريل 2024، سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل أهداف “بوكايو ساكا وكاي هافرتس ولياندرو تروسار” ليحقق فوزا رائعا (3-صفر)، على مضيفه “برايتون آند هوف ألبيون” ويعيده إلى صدارة المسابقة.

وأدى فوز مانشستر سيتي في وقت سابق اليوم إلى تراجع أرسنال للمركز الثالث لكنه رد بشكل رائع لتجاوز ما بدا وكأنه عقبة صعبة.

ورفع فوز أرسنال العاشر في آخر 11 مباراة بالدوري رصيده إلى 71 نقطة من 31 مباراة.

ويملك ليفربول، الذي سيلعب خارج أرضه مع مانشستر يونايتد غدا الأحد، 70 نقطة مثل مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويملك أرسنال فارقا أكثر من الأهداف مقارنة بمنافسيه على اللقب.

وبدأ برايتون بقوة لكن أرسنال سرعان ما امتلك زمام الأمور عندما سجل ساكا من ركلة جزاء في الدقيقة 33 بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء ضد طارق لامبتي بداعي عرقلة جابرييل جيسوس داخل المنطقة.

وهدد أرسنال مرمى صاحب الأرض باستمرار وكان مشجعوه يهتفون بصوت عال بعد أن سجل هافرتس من مسافة قريبة بعد تمريرة جورجينيو في الدقيقة 62.

وحسم لاعب برايتون السابق تروسار، الذي شارك كبديل، النقاط الثلاث في وقت متأخر بمجهود فردي.