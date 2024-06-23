نادي إسبانيول يصعد لدوري الدرجة الأولى الإسباني

فاز إسبانيول على ريال أوفيدو 2-صفر في إياب ملحق الصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الأحد 23-6-2024) ليعود لدوري الأضواء الموسم المقبل.

وسجل القائد خابي بوادو هدفين سريعين قبل نهاية الشوط الأول ليمنح إسبانيول الفوز 2-صفر على ضيفه بعد أن سجل المهاجم ألكسندر أليماو هدفا في الشوط الأول ليمنح أوفيدو الفوز 1-صفر ذهابا الأسبوع الماضي.

وفاز إسبانيول في مجموع المباراتين 2-1 ليعود إلى الأضواء بعد موسم واحد في الدرجة الثانية بعد هبوطه في نهاية موسم ‭‭2022‬‬-2023.

وهذا ثاني صعود لإسبانيول خلال ثلاث سنوات بعد عودته إلى الدرجة الأولى في 2021 بصفته الفائز بدوري الدرجة الثانية.

وانضم إسبانيول إلى ليجانيس وبلد الوليد اللذين صعدا مباشرة للأضواء بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني على الترتيب في دوري الدرجة الثانية في الموسم المنصرم.