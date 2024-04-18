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نادي الحكمة يلجأ الى القضاء بعد إشكال الأمس

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 18 - أبريل - 2024 9:04 مساءً
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صدر عن نادي الحكمة بيروت البيان التالي: “عقدت الهيئة الإدارية لنادي الحكمة الرياضي – بيروت إجتماعاً إستثنائياً بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨ بعد المباراة التي جمعته أمس مع نادي الرياضي بيروت وما تخللته من إنعدام لأي مسؤولية من النادي المضيف أو روح رياضية وصلت الى حد الإعتداء الجسدي على لاعبي الفريق والجهاز الفني من خلال ضرب وركل وإستخدام أنواع مختلفة من الإهانات والشتائم من أشخاص معروفي الهوية.

إن إدارة النادي تؤكد أن تدابير الحماية التي إتخذت خلال المباراة كانت دون المستوى المطلوب وإن قرارها بمتابعة المباراة أمس هو حفاظاً منها على مبادئ النادي وتاريخه وإحتراماً منها للقوانين المعمول بها في بطولة وصل، وإن النادي أرسل صباحاً إعتراضاً خطياً الى إدارة بطولة وصل طالباً إتخاذ الإجراءات القانونية كافة وفرض عقوبات تعادل الضرر الجسدي والمعنوي الذي تعرض له اللاعبون والجهاز الفني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث خلال المباريات المستقبلية.

إن النادي قد تقدم صباحاً بشكوى جزائية بناء على إشارة النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان بوجه المدعو علي باقي وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو محرضاً ومتدخلاً بجرائم الضرب والإيذاء المقصود والتهديد والقدح والذم.

يؤكد النادي أنه ملتزم بكافة القوانين والإجراءات المعمول بها في بطولة وصل وبطولة لبنان إيماناً منه بضرورة الإمتثال الى القوانين حفاظاً على لعبة كرة السلة ومستقبلها في لبنان”.

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