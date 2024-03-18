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نادي النصر يتخذ قراراً عاجلاً تجاه مهاجمه

منذ 6 دقائق
نادي النصر

نادي النصر

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أغلقت إدارة النصر السعودي، ملف تجديد التعاقد مع محمد مران، مهاجم الفريق الأول، خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد صاحب ال 23 عاما مع العالمي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يجعله هدفا لعدة أندية.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إدارة النصر قررت إيقاف مفاوضات التجديد مع المهاجم الشاب رغم توصية المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو بالتجديد معه.

وتأتي خطوة النصر بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقليص قائمة أندية دوري روشن إلى 25 لاعبا بينهم المحترفين ال 10 الأجانب.

وتقوم الإدارة النصراوية خلال الوقت الحالي بالإعداد لإجراء مخالصات وإعارات لأكثر من 30 لاعبا بنهاية الموسم الجاري في ظل انتظار العائدين من الإعارات والصاعدين من فرق الشباب.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر

    المصدر :
  • وكالات

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