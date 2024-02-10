نادي برايتون يتعاقد مع الغاني إبراهيم عثمان في الصيف

أعلن نادي برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت أنه سيتعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع الجناح الغاني الشاب إبراهيم عثمان لاعب نوردسيلاند الدنمركي.

وأضاف النادي الإنجليزي أنه سيرتبط بعقد مدته خمسة أعوام مع عثمان (19 عاما).

ولم يكشف برايتون عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قدرت قيمتها بنحو 16 مليون جنيه إسترليني (20.19 مليون دولار).

وشارك عثمان في 29 مباراة في جميع المنافسات هذا الموسم مع نوردسيلاند وأحرز أربعة أهداف وسينضم للنادي المنتمي للساحل الجنوبي لإنجلترا عند فتح باب الانتقالات الصيفية في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال ديفيد وير المدير الفني لبرايتون في بيان “هو لاعب شاب وصاحب قدرات واعدة. لكن علينا الآن منحه الفرصة للتركيز بشكل كامل على مهمته في نوردسيلاند حيث يقدم موسما جيدا.

“وبمجرد انتهاء الموسم الحالي وبعد حصوله على فرصة للراحة في الصيف سينضم إلينا وسيحصل على الوقت والدعم المطلوبين للاستقرار هنا في إنجلترا.”

ويحتل برايتون الذي يقوده المدرب الإيطالي روبرتو دي تسيربي المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين بعد 23 جولة من الموسم وسيحل في الجولة المقبلة من البطولة ضيفا على فريق المركز الخامس توتنهام هوتسبير في العاصمة لندن في وقت لاحق اليوم السبت.