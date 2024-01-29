نادي برشلونة: ريكي روبيو سيتدرب غداً مع الفريق بعد انتهاء علاجه النفسي

أكّد نادي برشلونة الإسباني، في بيان له، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، أن اللاعب السابق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ريكي روبيو، سيتدرب مع فريقه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في الوقت الذي يستعد فيه اللاعب الإسباني للعودة إلى ملاعب السلة بعد إعلان دخوله المرحلة الأخيرة من علاجه النفسي.

وغاب روبيو عن أغلب فترات موسمي 2021-2022 و2022-2023 مع كليفلاند كافاليرز أثناء تعافيه من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي واعتزل اللعب في دوري المحترفين الأمريكي في وقت سابق من يناير كانون الثاني الجاري بعد أن ابتعد عن الفريق في أغسطس آب للتركيز على صحته النفسية.

وقال روبيو (33 عاما) في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “بعد عدة أسابيع من التفكير والعمل الدؤوب على المستويين النفسي والبدني، أرى أن لدي الرغبة والقدرة لأرى كيف سأتفاعل مع الكرة في يدي.

“كانت خطوتي التالية هي طلب الانضمام إلى نادي برشلونة، إذا استطعت، والتدرب معه دون أي التزامات ودون أي تأثير على خططه للموسم”.

ولد روبيو في بلدة إل ماسنو القريبة من برشلونة ولعب 140 مباراة رسمية مع برشلونة في الفترة من 2009 إلى 2011، وساعده على الفوز بلقبين في كأس إسبانيا، ولقب واحد في الدوري، ولقب واحد في الدوري الأوروبي لكرة السلة.