نادي برنتفورد يضم المهاجم البرازيلي تياجو

أعلن نادي برنتفورد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، ضمه للمهاجم البرازيلي إيجور تياجو من كلوب بروج في عقد يمتد لخمس سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولم يكشف برنتفورد عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 30 مليون جنيه استرليني (37.7 مليون دولار) مع المكافآت.

وقال توماس فرانك مدرب برنتفورد في بيان “تياجو مهاجم رائع للغاية ويناسب الدور الذي يلعبه فريقنا.

“يعمل بجدية ويمارس الضغط بشكل جيد للغاية. كما أنه يتمتع بحضور بدني قوي إضافة لتمتعه بأداء جيد للغاية داخل منطقة الجزاء ويمكنه ربط اللعب”.

وربطت تقارير بين الإنجليزي إيفان توني (27 عاما) مهاجم برنتفورد وبين مغادرة النادي اللندني.

وانضم تياجو (22 عاما) إلى كلوب بروج في عام 2023 بعد فترة قضاها مع لودوجوريتس رازجراد بطل بلغاريا.

وسجل تياجو 26 هدفا وأرسل أربع تمريرات حاسمة في 40 مباراة مع الفريق البلجيكي، وسيستمر معه لبقية الموسم الحالي قبل انضمامه إلى برنتفورد في يوليو تموز المقبل.

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