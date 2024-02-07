نادي برنتفورد يقول إنه يُحقق في إساءة عنصرية بحق مهاجمه إيفان توني

أفاد بيان صادر عن النادي الإنكليزي “برنتفورد”، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، إنه يحقق في إساءة عنصرية استهدفت المهاجم إيفان توني على وسائل التواصل الاجتماعي للمرة الثانية خلال شهر.

وقال النادي إنه أبلغ عن شخص في أوائل يناير كانون الثاني بتهمة الإساءة لتوني، العائد من عقوبة الإيقاف لمدة ثمانية أشهر بسبب انتهاك قواعد المراهنة، وأضاف برنتفورد أن السلطات لم تتخذ أي إجراء وأن حادثة مماثلة منفصلة قد تكررت.

وأوضح برنتفورد في بيان “بدأنا تحقيقات في هذه المضايقات الدنيئة التي ندينها بأشد العبارات. للأسف هذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها إيفان للتعامل مع هذا الأمر.

“وقعت حادثة مماثلة قبل أربعة أسابيع فقط، مما دفعنا إلى التعرف على الجاني المزعوم الذي أبلغنا عنه السلطات. وحتى الآن لم نشاهد بعد أي إجراء تم اتخاذه ضد هذا الشخص”.

وزاد النادي إن الواقعة العنصرية الأخيرة جرت عبر إنستجرام.

وأضاف برنتفورد “إن استجابة منصات التواصل الاجتماعي لهذه القضايا المستمرة كانت مخيبة للآمال.

“الحلول مثل وسائل تنقية التعليقات تؤدي ببساطة لاخفاء الإساءة وربما تحمي اللاعبين لكنها تخطئ الهدف ولا تمنع المخالفين.

“دون عواقب حقيقية على المسؤولين (عن هذه الأفعال)، فإن الأمر سيتكرر”.

ويحتل برنتفورد المركز 15 في ترتيب الدوري الممتاز ويحل ضيفا على ولفرهامبتون واندررز يوم السبت المقبل.