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نادي "فرايبورج" الألماني يعلن رحيله مدربه "شترايش" في نهاية الموسم

منذ 6 دقائق
كريستيان شترايش

كريستيان شترايش

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أعلن فرايبورج المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين 18 مارس/آذار 2024، أن مدربه كريستيان شترايش سيترك النادي في نهاية الموسم بعد 12 عاما قضاها في منصبه.

وانضم المدرب (58 عاما) للنادي لأول مرة كلاعب قبل أن يصبح مدربا للشباب. وتولى تدريب الفريق الأول في يناير كانون الثاني 2012.

وقاد شترايش فرايبورج للصعود مرة أخرى بعد هبوطه عام 2015، وقاده للمركز السابع عام 2017. وتحت قيادته شارك فرايبورج في المسابقات الأوروبية أربع مرات وخاض نهائي كأس ألمانيا لأول مرة موسم 2021-2022.

وقال النادي عبر تطبيق إنستجرام “سيغادر كريستيان شترايش نادي فرايبورج في نهاية الموسم بعد 29 عاما من التدريب”.

وقال شترايش في مقطع فيديو نُشر على حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي “هذا النادي هو حياتي.. بقلب حزين للغاية يمكنني أن أعلن أنني لن استمر في منصبي في تدريب فرايبورج.

“بعد 12 عاما، هذا الوقت المناسب لجلب طاقة جديدة وأشخاص جدد وفرص جديدة. أعتقد أن اللاعبين بحاجة إلى هذه الطاقة الجديدة”.

وخسر فرايبورج 3-2 أمام ضيفه باير ليفركوزن في الدوري أمس الأحد وخرج من الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي بعد خسارته 5-1 في مجموع المباراتين أمام وست هام يونايتد الإنجليزي في دوره المياه الستة عشر.

ويحتل فرايبورج المركز التاسع في الدوري الألماني وسيزور بروسيا مونشنجلادباخ في 30 مارس آذار الحالي.

    المصدر :
  • رويترز

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