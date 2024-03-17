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نادي فولفسبورغ الألماني يًقيل مدربه "كوفاتش"

منذ 6 دقائق
المدرب الكرواتي "نيكو كوفاتش"

المدرب الكرواتي "نيكو كوفاتش"

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أقال نادي فولفسبورغ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش اليوم الأحد 17 مارس/آذار 2024، بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عندما خسر في ملعبه الليلة الماضية 3-1 أمام أوجسبورج وتراجع للمركز 14 بين فرق البطولة (18 فريقا).

وآخر فوز حققه فولفسبورج في الدوري المحلي كان في 16 ديسمبر كانون الأول الماضي والآن خاض الفريق 11 مباراة متتالية في الدوري دون انتصار.

وقال مارسيل شافر المسؤول في فولفسبورج “في مراجعتنا الداخلية للهزيمة أمام أوجسبورج وللموقف عموما توصلنا لقرار فض الشراكة بين الطرفين.”

وأضاف مسؤول النادي “يؤسفنا حدوث هذا التطور لكننا نعتبره ضروريا لضخ دماء جديدة في الفريق من أجل تحقيق الاستقرار.”

وتولى كوفاتش قائد منتخب كرواتيا ومدرب بايرن ميونيخ السابق تدريب فولفسبورج قبل انطلاق موسم 2022-2023 واحتل الفريق تحت قيادته المركز الثامن في موسمه الأول معه.

لكن الفريق تعثر خلال الموسم الحالي إذ جمع 25 نقطة والآن يبتعد عن المركز المؤهل لجولة تجنب الهبوط بفارق ست نقاط.

وقال كوفاتش “بالطبع أنا كمدرب للفريق أشعر بخيبة أمل مختلفة لعدم نجاحي في تصحيح مسار الفريق رغم بعض الإشارات الواعدة.

“نتمنى للفريق ولكل النادي وجمهوره كل التوفيق خلال ما تبقى من الموسم وما بعد ذلك.”

    المصدر :
  • رويترز

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