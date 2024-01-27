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نادي ميدستون يُقصي فريق إبسويتش من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

منذ 36 دقيقة
كأس الإتحاد الإنجليزي

كأس الإتحاد الإنجليزي

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أطاح نادي ميدستون يونايتد المنتمي للدرجة السادسة، اليوم السبت 27 كانون الثاني/يناير، نادي إبسويتش تاون بفوزه عليه 2-1 في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأقيمت المباراة على ملعب بورتمان رود، ليطيح نادي ميدستون بفريق إبسويتش المتقدم عليه بفارق 98 مركزاً في الترتيب الهرمي لكرة القدم الإنجليزية.

وسجل لامار رينولدز وسام كورن لصالح ميدستون، الفريق الأقل تصنيفا المتبقي في المسابقة.

وقال جورج إلوكوبي مدرب ميدستون لشبكة اي.تي.في التلفزيونية “إنه سحر كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلينا أن نؤمن به”.

ويجب ان يشكر ميدستون حارسه لوكاس كوفولان على ابعاد التسديدات الواحدة تلو الأخرى في ظل اندفاع إبسويتش إلى الأمام بحثا عن التسجيل.

وقال كوفولان بعد ذلك وهو يمسح دموعه “أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من مساعدة زملائي، وأنا فخور جدا بالفريق.

“ما حققناه لا يصدق، إنه رائع. يا له من يوم عظيم”.

وسجل جيريمي سارمينتو الهدف الوحيد لإبسويتش تاون صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية.

المصدر: رويترز

    المصدر :
  • رويترز

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