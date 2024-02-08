ناصر الخليفي: سنغادر ملعب بارك دي برانس

أفاد رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، اليوم الخميس 8 فبراير/شباط، إن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يستعد لمغادرة ملعب (بارك دي برانس) بعد أن أكدت السلطات المحلية أن الملعب ليس للبيع.

وأبلغ الخليفي الصحفيين في مؤتمر الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) “من السهل جدا القول إن الملعب لم يعد مطروحا للبيع. نعرف ما نريد، لقد أضعنا سنوات لنحاول شراءه. أصبح الأمر أسهل بالنسبة لنا الآن.

“نعرف ما نريد. انتهى الأمر بالنسبة لنا. نريد الانتقال خارج ملعب بارك دي برانس”.

وقال باريس سان جيرمان العام الماضي إنه سيبحث عن بدائل بعد أن قالت مسؤولة بلدية باريس آن هيدالجو إن الملعب ليس للبيع – وهو الموقف الذي أكده مجلس المدينة يوم الثلاثاء.

وقال بيير رابادان نائب مسؤول باريس المعني بشؤون بالرياضة يوم الثلاثاء “البيع ليس مرغوبا فيه، لأن ذلك سيكون قرارا لا رجعة فيه… لهذا يجب علينا استبعاد بيع الملعب حاليا. نحن لا نريد بيع تراث باريس”.

وأصبح ملعب (بارك دي برانس) معقلا لفريق باريس سان جيرمان منذ 1974، أي بعد أربع سنوات من تأسيس النادي.