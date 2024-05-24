نافاس حارس مرمى كوستاريكا يعتزل اللعب على المستوى الدولي

أعلن كيلور نافاس حارس مرمى منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم اعتزال اللعب على المستوى الدولي الليلة الماضية ليضع بذلك حدا للشائعات التي تحدثت عن مشاركته في كأس كوبا أمريكا المقبلة هذا العام.

ومنذ ظهوره الدولي الأول في 2008 شارك نافاس (37 عاما) في 114 مباراة دولية مع منتخب بلاده ومثل كوستاريكا في ثلاث نهائيات لكأس العالم وساعد الفريق في بلوع دور الثمانية في نسخة البرازيل في 2014.

وبعد مشاركته الأخيرة مع منتخب بلاده في مباراة ودية في مواجهة الأرجنتين في مارس آذار الماضي فإن إعلان نافاس يعني عدم مشاركته في بطولة كوبا أمريكا المقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة ما بين 20 يونيو حزيران و14 يوليو تموز.

وقال نافاس في تسجيل مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي “وصل هذا الفصل من حياتي إلى نهايته وأنا أغادر وبقلبي شعور كبير بالامتنان بينما أتطلع للمستقبل حاملا اسم بلادي الحبيبة كوستاريكا.”

وأضاف الحارس المخضرم “شعور حلو ومر يصعب تقبله. هذه المرحلة وصلت نهايتها. ليس هذا وداعا بل وعد باللقاء لاحقا لأنني أعلم أن مسيرتينا ستتقاطعان من جديد. شكرا كوستاريكا وإلى اللقاء.”

ولعب نافاس لباريس سان جيرمان بطل فرنسا منذ 2019 وأمضى العام الماضي معارا إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي وسينتهي عقده الحالي في يونيو حزيران المقبل.

وتوج نافاس بلقب الدوري الفرنسي مع سان جيرمان ثلاث مرات بما في ذلك اللقب الأخير في الشهر الماضي وهو اللقب رقم 12 للنادي الباريسي وهو أيضا رقم قياسي غير مسبوق.

وسبق لنافاس أيضا اللعب لريال مدريد الإسباني وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.