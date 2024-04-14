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نتيجة مخيبة لنابولي مع فروزينوني.. تبخر أمل التأهل لدوري الأبطال

منذ 6 دقائق
فريق نابولي- رويترز

فريق نابولي- رويترز

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‬تلقت آمال نابولي في إنهاء الموسم في المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ضربة قوية اليوم الأحد 14 نيسان/أبريل الجارين بتعادله 2-2 مع ضيفه فروزينوني المهدد بالهبوط.

ويحتل نابولي الآن المركز الثامن برصيد 49 نقطة متأخرا بفارق عشر نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك قبل ست على نهاية الموسم.

ويحتل فروزينوني المركز 18، أول مراكز الهبوط، برصيد 27 نقطة.

وضغط صاحب الأرض بقوة على مرمى فروزينوني حتى سجل ماتيو بوليتانو الهدف الأول في الدقيقة 16 بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء ليضع نابولي في المقدمة.

وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، أدرك فروزينوني التعادل عن طريق المغربي وليد شديرة بعد أن ارتدت محاولة أليكس ميريت حارس نابولي لإبعاد الكرة عن مرماه من ماتياس سولي ليضعها بسهولة في الشباك الفارغة.

واستعاد نابولي التقدم في الدقيقة 63 عندما حول فيكتور أوسيمن تسديدة بدلت اتجاهها من خفيتشا كفاراتسخيليا بالقرب من خط المرمى، لكن شديرة سجل هدفه الشخصي الثاني بضربة رأس في الدقيقة 73 ليخرج كل فريق بنقطة من المباراة.

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