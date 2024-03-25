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نجم السيتي السابق "باولو وانشوب" يتوقع مستقبل فريقه.. ماذا قال؟

منذ 29 دقيقة
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يعتقد باولو وانشوب، أسطورة مانشستر سيتي، أن فريقه سيكون بخير حتى لو ثبت إدانته في قضايا اللعب المالي النظيف، وهبط الفريق.

ويواجه مانشستر سيتي، عقوبات ضخمة قد تصل إلى تجريده من ألقاب وهبوطه إلى تشامبيونشيب، في حال ثبوت تورطه في قضايا اللعب المالي النظيف.

وقال وانشوب في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية: “سيكون الفريق قادرًا على التعافي، مهما حدث القاعدة الجماهيرية للفريق قوية جدًا، ولهذا أعتقد أننا في حالة جيدة الآن، لقد مر الفريق بأوقات عصيبة من قبل”.

وأضاف: “أتذكر حتى عندما لعب الفريق في تشامبيونشيب، ودوري الدرجة الثانية، وقف المشجعون خلف الفريق بقوة وكانوا مميزين للغاية سيكون الفريق بخير مهما حدث، ولكن نأمل أن ينتصر الفريق ولا توجد أي عقوبات”.

    المصدر :
  • وكالات

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