نجم باريس سان جيرمان "مبابي" يكشف عن قرار حاسم بشأن مستقبله

أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، أنه أبلغ إدارة ناديه بقرار حاسم بشأن مستقبله داخل حديقة الأمراء.

وينتهي عقد مبابي مع “بي إس جي” في الصيف المقبل، حيث يستطيع اللاعب الفرنسي التفاوض والتوقيع الآن مع أي نادٍ آخر.

وبحسب تقرير لصحيفة “آس” الإسبانية، فقد وعد مبابي إدارة باريس بإبلاغهم بقراره النهائي بشأن مستقبله خلال الأيام المقبلة.

وكشفت مصادر موثوقة في باريس أن المهلة التي حصل عليها مبابي لن تزيد على الأسبوع أو الأسبوعين.

ويرى باريس أن التزام مبابي بهذا الوعد علامة جيدة على أن اللاعب يأخذ وقته للتفكير في الخيارات المطروحة على الطاولة، وهي الاستمرار في سان جيرمان أو ارتداء ألوان ريال مدريد.

وأوضحت أن إدارة باريس تدرك أن مبابي لا يزال لديه الكثير من الشكوك بشأن ما إذا كان قرار الرحيل عن النادي سيكون أفضل شيء في مسيرته أم لا.

وعلى عكس ما تم نشره، فإن باريس سان جيرمان لم يقدم أي عرض تجديد لـ مبابي حتى الآن.

وأفادت بأن النادي طلب من اللاعب فقط أن يصرح بما إذا كان يريد الاستمرار ضمن المشروع أم لا.

وإذا جاء الرد بالإيجاب من قبل مبابي، فإنه هنا ستبدأ إدارة باريس المفاوضات الخاصة بتجديد عقد النجم الفرنسي.