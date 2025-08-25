نجوموها يقود ليفربول لفوز مثير 3-2 على نيوكاسل

سجل ريو نجوموها هدفا في الوقت القاتل قاد به ليفربول لفوز مثير 3-2 اليوم الاثنين على مضيفه نيوكاسل يونايتد الذي كافح خلال المباراة وتعادل بعد تأخره بهدفين رغم النقص العددي في صفوفه على ملعب سانت جيمس بارك.

ودخل اللاعب البالغ من العمر 16 عاما إلى الملعب في الوقت بدل الضائع ليحرز هدفا رائعا لليفربول أوجع قلوب لاعبي ومشجعي نيوكاسل.

وفرض نيوكاسل سيطرته خلال الفترات الأولى من المباراة لكن ليفربول تقدم بهدف للاعب رايان جرافنبرخ في الدقيقة 35 ثم عزز تقدمه بهدف للاعب أوجو إيكيتيكي بعد ثوان من بداية الشوط الثاني.

وجاء هدف إيكيتيكي بعد أن تسلل الإحباط إلى نيوكاسل عند طرد أنتوني جوردون في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بسبب تدخل متهور على فيرجيل فان دايك.

ورغم ذلك، رد نيوكاسل بهدف للاعب برونو جيماريش سجله بضربة رأس في مرمى أليسون في الدقيقة 57، وفقد ليفربول السيطرة على المباراة ليتعادل نيوكاسل عن طريق وليام أوسولا في الدقيقة 88.

وبدا نيوكاسل قريبا من فوز مفاجئ لكن نجوموها سجل هدفا لليفربول في الوقت القاتل ليحقق الفريق انتصاره الثاني في أول مباراتين بالموسم.