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"نريد ميسي".. صيحات استياء لغياب البطل

منذ 41 دقيقة
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أثار غياب ميسي غضب 38323 متفرجًا دفعوا ما يزيد 125 دولارا أميركيا لرؤية بطلهم على أرضية الملعب.

وارتفعت هتافات “نريد ميسي” في منتصف الشوط الثاني حول استاد هونغ كونغ من المشجعين اليائسين لرؤية أفضل لاعب كرة قدم في جيله في المباراة الودية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.

وزادت حدة صيحات الاستهجان خلال الدقائق العشر الأخيرة من المباراة عندما أصبح من الواضح أن المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات لن يشارك ولو لفترة وجيزة، قبل أن تبلغ ذروتها مع صافرة النهاية بعد عدم إشراك مهاجم ليفربول الإنجليزي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الاسبانيين السابق لويس سواريز بسبب إصابة في الركبة.

في المقابل، دخل الدوليان الاسبانيان السابقان سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا في الدقيقة 62.

وقال المدرب الارجنتيني خيراردو مارتينو للصحافيين: نحن نتفهم خيبة أمل الجماهير بسبب غياب ليو (ميسي) ولويس سواريز”، موضحا أن الجهاز الطبي للنادي اتخذ القرار بعد التقييم صباح الأحد.

وأضاف: نحن نتفهم أن الكثير من المشجعين يشعرون بخيبة أمل كبيرة ونطلب منهم الصفح، كنا نتمنى أن ندفع بليو ولويس لفترة على الأقل لكن المخاطرة كانت كبيرة جدا.

    المصدر :
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