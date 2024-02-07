نسبة مشاهدة قياسية في 2023 تحققها الرياضة النسائية في بريطانيا

حققت الرياضة النسائية في بريطانيا نسبة مشاهدة قياسية في 2023، بحس وكالة رويترز.

حيث‭ ‬تابع عدد قياسي من المشاهدين في بريطانيا بلغ 46.7 مليون مشاهد الرياضة النسائية عبر شاشات التلفزيون في 2023 بفارق نحو مليون مشاهد عن الرقم القياسي السابق المسجل عام 2019 وفقا لبحث نشرته هيئة الرياضة النسائية أمس الثلاثاء.

وكان نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات الذي خسرته إنجلترا 1-صفر أمام إسبانيا في أستراليا الحدث الرياضي النسائي الأكثر مشاهدة على التلفزيون في 2023 مع 38.4 مليون ساعة مشاهدة.

وأظهرت الأرقام، التي تعكس متابعة المشاهدين لمدة دقيقة واحدة على الأقل من الرياضة النسائية على التلفزيون، أن متوسط ​​وقت المشاهدة ارتفع بنسبة 16% إلى 10 ساعات وسبع دقائق للشخص الواحد، مقارنة بثماني ساعات و44 دقيقة في 2022.

وقالت تامي بارلور، الرئيسة التنفيذية لهيئة الرياضة النسائية “تحتاج الصناعة إلى الاستفادة من هذه الفرص لزيادة الوعي والمشاركة، حتى نتمكن من الاستمرار في توسيع نطاق جمهور الرياضات النسائية، والوصول إلى المشجعين أينما كانوا.

“تجتذب الرياضة النسائية المزيد من المشجعين الأصغر سنا، وهو ما يعد خبرا رائعا لهذه الصناعة لأنه يظهر أننا بدأنا في جذب قاعدة جماهيرية مميزة”.