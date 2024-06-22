نقل أحد أفراد فريق مكلارين إلى مستشفى بعد حريق في سباق جائزة إسبانيا الكبرى

نُقل أحد أفراد مكلارين إلى مستشفى بعد أن أجبر حريق الفريق المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على إخلاء مقره قبل التجارب الأخيرة والتأهيلية لسباق جائزة إسبانيا الكبرى اليوم السبت.

وقال الفريق إن خدمات الطوارئ في حلبة قطالونيا وفريق الإطفاء المحلي وصلوا إلى مكان الحادث في غضون دقائق من الإنذار وتم إخماد الحريق سريعا في مركز الضيافة.

وأضاف مكلارين “تم نقل أحد أفراد فريق مكلارين إلى مستشفى كإجراء احترازي”.

ولم يكن لهذا الحادث أي تأثير يذكر على سائقي الفريق.

واحتل لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الثاني في التجارب الأخيرة بينما جاء الأسترالي أوسكار بياستري عاشرا.