نوتنجهام فورست يختار شون دايك مدربًا جديدًا خلفًا لبوستيكوجلو

أعلن نادي نوتنجهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين شون دايك، مدرب إيفرتون السابق، مدربًا جديدًا للفريق، بعد إقالة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

وأفاد النادي في بيان رسمي أن دايك، الذي كان لاعبًا سابقًا في صفوف فريق الشباب بنوتنجهام فورست، وقع عقدًا يمتد حتى صيف 2027، ليقود الفريق في أول مباراة له يوم الخميس المقبل، حين يستضيف بورتو البرتغالي في الدوري الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود النادي لتعزيز أداء الفريق في الموسم الحالي وتحقيق نتائج إيجابية على المستويين المحلي والقاري.