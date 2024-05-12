"نوريتش سيتي" يتعادل مع "ليدز يونايتد" في ذهاب قبل نهائي ملحق الترقي للدوري الإنكليزي

انتهت مباراة نوريتش سيتي وليدز يونايتد في ذهاب الدور قبل النهائي من ملحق الترقي للدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل السلبي، في مباراة شهدت نقصاً في الأهداف وتحفظاً من الفريقين.

وطالب ليدز بركلة جزاء في الدقيقة السابعة عندما سقط ويلي جنونتو بعد احتكاك مع بورخا ساينز على حدود منطقة الجزاء لكن الحكم رفض احتسابها.

وسجل جونيور فيربو لاعب ليدز هدفا بعد مرور نصف ساعة لكن جورجينيو راتر كان متسللا في بداية اللعبة ليتم إلغاء الهدف.

وسيحل نوريتش، الذي فشل في التسجيل على أرضه لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول الماضي، ضيفا على ليدز في مباراة الإياب من الدور قبل النهائي يوم الخميس المقبل.